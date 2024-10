Lorenzo e Luca però spesso riescono a capirsi "anche solo con uno sguardo". "Perché tu sei me - risponde Luca - Rivedo in te tutte le cose che io ho imparato a smussare, sei quasi come un figlio. La relazione che ho con te è viscerale, alcune cose che vede in te mi fanno arrabbiare proprio perché mi ricordano me stesso". Lorenzo conclude: "Ti credo, parli come se fossi vent'anni avanti a me".