La ragazza lamenta di non sentirsi apprezzata e capita dagli amici: "Paolo è pesante", confessa. Ormai manca poco alla finale, con Beatrice Luzzi che è stata premiata dal pubblico come prima finalista , e i rapporti - anche quelli più duraturi - vacillano.

Letizia e l'invito di Signorini Letizia non ha gradito il consiglio che Alfonso Signorini le ha fatto durante l'ultima puntata, ovvero di cercare "essere più accomodante", perché "Paolo è un uomo davvero paziente, soprattutto con lei". Ma per la fotografa queste parole sono una critica e così confessa a Giuseppe di "essere stanca di passare per una bambina capricciosa", mentre "Paolo risulta sempre un santo, un uomo dalle mille virtù".

Letizia e Giuseppe parlano di Paolo Letizia passa all'attacco: "Paolo è pesante! L'altra volta si è offeso solo perché ho chiesto a Marco di passarmi il calice di vino, invece, di chiederlo a lui. È un pesantone!". Garibaldi difende l'amico: "Noi uomini ci impuntiamo su delle piccolezze". Ma Letizia non ammette più ragioni: "Non vuol dire che avete ragione! Dite delle cose insensate! Date tutti ragione a Paolo e mai a me!". Per Giuseppe, però, quelle di Paolo sono "attenzioni e carinerie", ma la ragazza si arrabbia: "Troppo premuroso! Un po' meno! Non posso privarmi di chiedere a un altro di porgermi il calice del vino. Sei pesante anche tu! Ti sembra normale far mancare l'aria a una persona? Non mi date mai ragione! Paolo è pesante! Te ne rendi conto?! Io voglio vivere di leggerezza. Ho già i miei problemi".