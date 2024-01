Dal canto suo Giuseppe, davanti a una Letizia molto nervosa, si mostra molto infastidito e replica piccato: "Adesso non dico più niente, mi attacchi per niente, ogni volta che parlo succede il finimondo". Letizia lo invita quindi a pesare di più le parole e a dare più importanza e valore alla parola amicizia. E interrompe la conversazione lasciando Giuseppe di sasso.

La discussione tra Stefano e Giuseppe

Ma non è l'unica con la quale Giuseppe ha discusso in queste ore. Il barman è stato al centro di una querelle anche con Stefano Miele. Durante la festa di compleanno di Massimiliano, fra i due concorrenti è nata infatti una diatriba che ha coinvolto tutti gli inquilini. Giuseppe si è complimentato per l'uomo che è e Stefano gli ha fatto notare che avrebbe dovuto dire per la "persona". E infastidito lo corregge: "Sarebbe stato più inclusivo". La discussione coinvolge diverse persone nella casa, da Sergio che difende le ragioni di Stefano, ad Anita e Perla che difendono, invece, le intenzioni di Giuseppe, ovvero di "non ferire nessuno".