Dopo 197 giorni nella Casa e un turbinio di emozioni, la ragazza ha battuto nello scontro finale Beatrice Luzzi. A contendersi il sogno della vittoria c'erano Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e Letizia Petris, vincitrice del televoto contro Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, protagonisti al televoto. Eliminazione dopo eliminazione, (prima Massimiliano, poi Letizia, Simona e Rosy), a contendersi la vittoria nello scontro finale sono arrivate Beatrice e Perla. Non sono mancate tante coinvolgenti sorprese per gli inquilini della Casa che, nel corso della serata hanno potuto rivivere, con commozione, i momenti vissuti nel loft di Cinecittà.

Si parte come un grande varietà, con tutti i concorrenti fin qui eliminati e il corpo di ballo che danzano sulle note della nuova versione di "Se t'amo t'amo" cantata da Rosanna Fratello, e di "Non voglio mica la luna" cantata da Fiordaliso. Ultimo a entrare in studio è Alfonso Signorini che ringrazia tutti, a partire da Cesare Buonamici, opinionista di questa edizione, e Rebecca Staffelli, "sentinella" sul mondo dei social.

Si chiude il televoto E' già tempo del primo di una lunga serie di verdetti che caratterizzerà la serata. Greta, Letizia e Sergio devono scoprire chi uscirà di loro. Questa la decisione del pubblico: la sesta finalista è Letizia, Sergio e Greta escono in coppia.

Iniziano le sfide a tre Ci saranno due sfide a tre, la prima tra Rosy, Massimiliano e Beatrice, la seconda tra Simona, Letizia e Perla. I due meno votati delle rispettive sfide saranno eliminati.

Una forte emozione per Massimiliano Varrese viene mandato in passerella dove, freezato, viene raggiunto dalla sua ex moglie Valentina. I due nonostante siano separati hanno mantenuto un ottimo rapporto e a legarli c'è poi la loro figlia Mia. Per Massimiliano l'emozione è forte e dopo avere ascoltato le belle parole di Valentina le dice: "Sei la madre che ho sempre sognato per mia figlia". Poi i due si siedono su dei seggiolini da cinema per guardare un filmato che riguarda proprio Mia che alla fine arriva in passerella correndo e si butta tra le braccia di papà Massimiliano.

Giuseppe in studio Eliminato un po' a sorpresa in semifinale, Garibaldi arriva in studio. Dice di essere molto cambiato rispetto a quando è entrato a settembre.

Un momento speciale per Beatrice Tocca alla Luzzi andare in passerella. I suoi balletti sono stati un momento topico di questa edizione e quindi viene presentato un video in cui si rievocano alcuni di questi. Ma non è finita: Beatrice poi balla in diretta in passerella con un corpo di ballo composto da ballerini con le maschere di Leonardo DiCaprio, George Clooney e Brad Pitt. Poi viene raggiunta da Alessandro, il suo ex compagno. Poi arrivano anche i loro figli a completare il quadretto familiare.

Rosy, tra spaventi e gioie E' poi il momento di Rosy, che prima viene mandata nel "limbo", prima della porta rossa, dove si trova al buio dove i suoi nervi (e il suo terrore per gli insetti) vengono messi a dura prova. Poi in passerella può riabbracciare il marito e i suoi tre figli.

Il verdetto della prima sfida a tre Dopo che Sergio e Greta arrivano in studio per il commento alla loro avventura, viene chiuso il televoto. E' il momento di scoprire chi sarà l'eliminato dal primo terzetto: è Varrese a uscire, mentre Beatrice e Rosy vanno avanti.

Nuova sfida a tre Adesso a giocarsi la permanenza sono Simona, Letizia e Perla. Le tre donne vengono mandate in giardino per dare il via al nuovo televoto.

Perla e la storia con Mirko La Vatiero viene mandata in Mistery dove viene ricostruita tutta la sua storia con Mirko, un lungo tira e molla di sentimenti ed emozioni che pare finalmente essersi concluso con il lieto fine. In Mistery Perla può ascoltare una lettera inviatale dal ragazzo. E trattenere le lacrime diventa per lei impossibile. Dopo aver riflettuto su quanto l'esperienza del Gf l'abbia cambiata e le abbia permesso di ritrovare un nuovo rapporto con Mirko su basi forse più solide, Perla viene mandata in passerella. Nemmeno il tempo di arrivare e deve correre in Tugurio dove l'aspetta il ragazzo. Lui le dice quanto sia orgoglioso di lei e la invita a non pensare mai più di non valere nulla. Dopodiché scatta il bacio, ripetuto e appassionato.

La maga Simona in Tugurio La Tagli viene mandata in Tugurio dove, fedele alla sua nomea di maga, trova un tavolino con su delle carte speciali. Lei dice che questo Grande Fratello le ha fatto fare passi importanti verso la sua femminilità. La carta dedicata a sua mamma Luisa le permette di ricordare lei e suo papà, scomparso qualche anno fa, e pensare ai rimpianti per non aver mai esplicitato a parole l'amore provato. E subito dopo aver detto "mamma ti amo", mamma Luisa entra in Tugurio.

La sorpresa per Letizia Dopo l'arrivo di Massimiliano in studio, tocca a Letizia, l'ultima a cui manca di ricevere la sua sorpresa. Dal giardino, dove viene chiamata, può ascoltare e leggere la lettera che le ha inviato sua mamma Sara. Poi Sara entra in giardino e tra le due scatta l'abbraccio. Ma le emozioni per Letizia non finiscono qui: in passerella c'è Paolo, che può riabbracciarla dopo una settimana di lontananza.

Il secondo verdetto Il televoto viene chiuso e si può scoprire chi è l'eliminata tra Perla, Letizia e Simona. E' Letizia a dover salutare mentre Simona e Perla vanno avanti. Un verdetto a sorpresa che scatena la reazione dei concorrenti in studio, che ritengono che la Petris avrebbe meritato la finalissima mentre Simona può godere dei voti del pubblico di Beatrice. Signorini apre poi un nuovo televoto flash dal quale verranno eliminate le due concorrenti meno votate.

Chi vuoi fuori dalla Casa? Le quattro concorrenti rimaste, Beatrice, Rosy, Perla e Simona, devono andare in Superled dove ognuna deve dire chi vuole fuori dalla Casa subito, una sorta di ultima nomination. Rosy fa il nome di Simona, la Tagli ribatte pan per focaccia facendo il suo nome. A sorpresa Beatrice nomina Simona perché, per quanto abbiano avuto un ottimo rapporto, è stata nella Casa solo un mese e mezzo a differenza delle altre avversarie. Infine Perla, che nomina anche lei Simona.

Le due finaliste Il televoto flash viene chiuso e si scoprono così i nomi delle due finaliste che si giocheranno la vittoria, che vale 100mila euro, 50mila dei quali andranno in beneficenza. Le due concorrenti che devono lasciare la Casa ora sono Simona e Rosy. A giocarsi quindi la corona di questa edizione restano Beatrice e Perla. Si riapre quindi un nuovo televoto flash i cui voti si sommeranno a quelli accumulati fin qui.

Si spengono le luci... Perla e Beatrice vanno in giardino e scoprono la leva che serve a spegnere la casa, dopo sei mesi di vita sotto i riflettori. Le due donne afferrano la leva insieme e chiudono idealmente la Casa, preparandosi ad andare in studio dove verrà letto il verdetto.