Gli apprezzamenti di Anita

La vicinanza a la complicità tra Alessio e Anita sono ormai sotto gli occhi di tutti. Massimiliano, insieme alla sua compagna, decide di trattare l'argomento e chiede quindi all'inquilina come stia vivendo la situazione. Anita racconta di stare bene, Alessio la fa sorride, le dà leggerezza e spensieratezza e si dice quindi felice di provare queste belle emozioni. Spronata dall'attore, la ragazza parla della sua situazione fuori dalla Casa, “Sicuramente non gli farà piacere ma io non sto facendo niente di male ho 26 anni, mi fa stare bene e voglio vivermi”, esclama lasciando intendere di volersi vivere la conoscenza in modo naturale e spontaneo. Anita ammette di vedere in Alessio il suo prototipo di ragazzo, e non si limita solo all'aspetto fisico, dichiara di apprezzare tanto il suo modo di fare, il suo carattere allegro e spensierato, una bella personalità che in questo momento del suo percorso sente il bisogno di avere vicino.La ragazza sembra avere le idee molto chiare: Alessio la fa stare bene e quindi non vuole precludersi il fatto di conoscerlo.