Mariavittoria Minghetti, in lacrime, racconta l'accaduto ad Amanda dicendosi delusa e non capita. L'amica la conforta invitandola a non colpevolizzarsi, non nascondendo di pensare che la Minghetti non sia pronta per una relazione e per questo la sprona a non affrettare le cose. "Mi dispiace che non riesca a capire quello che provo" , replica la dottoressa romana. A questo punto interviene Iago con estrema schiettezza: a suo parere, tra Mariavittoria e Tommaso non c'è altro se non un'attrazione, e pensa che tra di loro non potrà esserci futuro. Proprio per questo, incita la concorrente a non preoccuparsi per la decisione presa.