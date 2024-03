"Grande Fratello", il racconto della quarantaquattresima puntata

Nella quarantaquattresima puntata sorprese e chiarimenti per alcuni inquilini: Letizia potrà rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano mentre i figli di Rosy si complimenteranno con lei per aver conquistato la finale. Greta avrà modo di confrontarsi con la mamma che non è affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio, mentre la sorella di Perla, Loana, che non ha apprezzato il comportamento tenuto da Alessio, interverrà per dire la sua. Garibaldi è sempre più ferito nell’orgoglio da Beatrice, che continua a rinfacciargli i suoi errori. Infine, il verdetto del televoto. Chi tra Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona si salverà?

La puntata inizia con Alfonso Signorini che annuncia che la finalissima di questa edizione di "Grande Fratello" sarà il 25 marzo. Si apre poi il collegamento con la Casa. Dopo aver dato anche ai concorrenti la notizia della data della finale, chiude il televoto e passa al primo argomento della serata.

Perla e Alessio, un rapporto confuso Il motivo di discussione e il rapporto tra la ragazza e Alessio. In un confronto poi il ragazzo, di fronte all'ipotesi che lei sostenesse che lui ci stesse provando, ha usato un tono aggressivo e minaccioso. Dopo aver parlato con la ragazza Alfonso passa ad Alessio che è in confessionale e gli chiede conto delle sue reazioni. Il ragazzo sostiene che Perla con il suo atteggiamento abbia alimentato la confusione nella gente. Poi i due ragazzi vengono messi faccia a faccia in Mistery e con giri di parole un po' fumosi negano entrambi che, da una parte o dall'altra, ci fosse un interessamento che andasse oltre l'amicizia.

Alessio di fronte alla sorella di Perla Alessio viene mandato in giardino dove viene raggiunto da Loana. La sorella di Perla considera Alessio un pagliaccio ed è convinta che abbia preso in giro Perla sin dall'inizio. La ragazza vuole precisare che la parola "pagliaccio" era riferita all'Alessio personaggio e non alla persona, per come si è comportato. Lei vuole capire se da parte di Alessio c'è una presa in giro o il rapporto con Perla è solo un fraintendimento. Poi sono le due sorelle a incontrarsi. Loana spiega a Perla come non potesse accettare che stesse passando una cosa che non era vera.