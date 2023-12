"Grande Fratello", il primo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Il dialogo tra Mirko e Greta

"Qua non è un noi e un voi", dice Mirko Brunetti a Greta Rossetti appena entrata nella Casa. "Di tante cose avremo modo di parlarne sicuramente, tanto stiamo qua, è inevitabile", avverte la sua ex fidanzata. "Io me la voglio vivere in maniera molto molto leggera", e lei concorda con questo atteggiamento. "Magari per voi sarà più difficle (per lei e Perla, ndr), per me è difficilissimo perché vuoi o non vuoi è difficile", spiega Mirko e Greta replica: "Non capisco perché è difficile per te". "Poi te ne renderai conto", replica lui sibillino. "Tante cose mi sono dispiaciute veramente tanto", prosegue Brunetti e Greta lo gela: "Perché non sei intelligente per niente. Ti devi meravigliare? Pensavo fossi più intelligente, tutto qua". E poi, sospirando, mette fine al confronto, "Fa niente, va bene così".