"Grande Fratello", c'è Iago Garcia: il cattivo de "Il Segreto" è pronto a entrare nella Casa

Iago Garcia, 45 anni, è conosciuto in Italia per il ruolo di Don Olmo Mesia, il cattivissimo personaggio della serie tv "Il Segreto". Garcia è stato anche stato tra i protagonisti delle serie "Una vita" e "Non dirlo al mio capo". Nel 2016 ha vinto "Ballando con le stelle" in coppia con Samanta Togni. Ha anche vissuto in Italia, a Roma, insieme alla compagna Eleonora Puglia. Quando la loro relazione si è chiusa, nel 2022, Iago è tornato a vivere in Spagna.