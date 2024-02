Giorno dopo giorno, i due raggiungono un'intimità sempre maggiore ma, al momento, sembra esserci solamente una bellissima amicizia tra di loro. Cosa impedisce ai due ragazzi di far evolvere il loro rapporto in qualcosa di più? Marco, senza peli sulla lingua, pone la domanda ai diretti interessati che, in preda all'imbarazzo, rispondono usando vari giri di parole.

Vittorio, pur ammettendo di non provare un sentimento, pensa di essere influenzato dal tempo e dal contesto. Si intromette Perla: probabilmente Greta lo vede troppo piccolo per lei.

La ragazza, però, dissente. Sebbene a un approccio superficiale possa sembrare un bambino, Vittorio è in grado di affrontare discorsi molto maturi.

Semplicemente hanno impostato il loro rapporto basandolo sull'amicizia e sulla fratellanza. Questo non vuol dire che in futuro le cose non possano cambiare, anche perché fisicamente Vittorio è un ragazzo bellissimo che aderisce perfettamente ai canoni e ai gusti di Greta.

Tuttavia, se un giorno Greta dovesse svegliarsi e vedere il ragazzo con occhi diversi, metterebbe da parte i timori e comincerebbe una storia con lui.

Vittorio concorda e subito dopo ricorda gli albori della loro amicizia. Ha conosciuto Greta attraverso le parole piene d'amore di Mirko. Successivamente, la ragazza è entrata e il modello ha avuto il piacere di scoprirla.

"Potrebbe ancora succedere" conclude Marco che, romantico come il migliore dei cupidi, spera che possa sbocciare l'amore. Ma la strada è ancora lunga e i due, per adesso, non sembrano intenzionati a legarsi sentimentalmente. Continueranno a conoscersi e se, con il tempo, si renderanno conto di essere innamorati si frequenteranno con molta tranquillità.