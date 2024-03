Greta e Sergio approfittano degli ultimi giorni insieme per riflettere sulla loro frequentazione e su come potrebbe cambiare una volta usciti fuori dal reality. La ragazza ammette di avere tante insicurezze e numerosi dubbi sulla loro compatibilità: "Sai quante cose dovrò scoprire di te che ancora non so? Forse mi conosci di più tu".

Tgcom24

Sergio e Greta: quale destino avranno fuori dalla Casa? In questi mesi passati insieme, Greta si è aperta molto di più di quanto non abbia fatto Sergio. Questo "squilibrio" spaventa un po' la ragazza, che sente di non conoscerlo veramente anche dopo tante settimane di convivenza. Alcune recenti dichiarazioni del coinquilino le hanno fatto inoltre perdere un po' di fiducia nel loro rapporto e anche la mamma non è convinta delle intenzioni di Sergio. "Sai quante cose dovrò scoprire di te che ancora non so? Forse mi conosci di più tu”, ammette Greta. Sergio riconosce di non essersi aperto completamente, ma vuole essere trasparente e autentico con lei.

Greta: "Odio chi cerca di condizionarmi" Greta teme che le cose che non conoscono l'uno dell'altra possano farli scoppiare fuori dal contesto televisivo: "Io ho tantissimi difetti. Alcuni mi appartengono e vorrei che rimanessero tali. Vorrei trovare una persona che li accettasse, come la testardaggine che ho sulle mie scelte di vita. Per esempio quelli che mi dicono chi non frequentare, mi mandano nel pallone. So di essere ingenua, ma non stupida. So gestirmi e odio chi cerca di condizionarmi".