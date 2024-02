I due inquilini si sono ritrovati a parlare e discutere del tipo di rapporto che li unisce. “Io ho capito che in questo momento della mia vita ho bisogno di me, di libertà, leggerezza e spensieratezza”, afferma la ragazza motivando il momentaneo distacco che ha voluto prendere nei confronti dell'imprenditore, “C'è bel feeling tra noi ma oggi io non ci riesco ad andare oltre” esclama ribadendo la sua posizione sul loro legame.

A distanza di ore alla richiesta di chiarezza che Sergio ha preteso da lei, l'influencer decide di riprendere l'argomento e racconta di essersi sentita un po' giudicata dal suo compagno, soprattutto quando l'ha definita poco chiara e trasparente nei suoi confronti.

Sergio si mostra subito comprensibile, da parte sua non c'è mai stata intenzione di giudicarla o ferirla, e puntualizza che ha semplicemente voluto scambiare delle chiacchiere per avere la situazione un po' più chiara, e nulla di più.

Greta, però, rimarca che non ha apprezzato alcune parole dello chef nei suoi confronti, e soprattutto, non ha accettato il fatto che ieri le abbia chiesto di essere più chiara.

La ragazza, continuando, ammette di stare bene con il suo compagno, le piace passare del tempo con lui e si dice dispiaciuta se a causa di qualche incomprensione possa cambiare qualcosa nella loro amicizia.

Sergio la tranquillizza subito, per lui adesso le cose sono abbastanza chiare e la invita a non porsi mai dei limiti e a non farsi sopraffare dai pensieri.

La richiesta di chiarimenti da parte di Sergio Per Greta arriva il momento di sciogliere alcuni nodi e dubbi di Sergio che vede la concorrente spesso incerta e poco chiara: "Meglio che mi parli chiaro Greta, senza capire i contesti le persone..."

"Se vuoi capire capisci, altrimenti non fa niente. Non parlo prima che succeda una cosa, non ti darà un assist" afferma diretta la ragazza, mentre i due sono in Veranda e, l'uno di fronte all'altra, intessono un discorso dove tante parole restano sospese, così come i fatti che accadono intorno a loro. Sergio si chiede se sia successo qualcosa o se la concorrente parli per sentito dire o, ancora, per qualche suo sospetto.

Greta chiarisce che è successo già qualcosa, ma non vuole parlare, piuttosto vuole sapere se Sergio sarà dalla sua parte: "Ti reputo una persona pura e profonda e so che hai attenzione verso gli altri. Pochi hanno questa profondità". Spiega che è proprio questa sensibilità del ragazzo a incentivarla in questa conoscenza, ma ha un grande timore: "Non voglio che appoggi altre persone per circostanza".

Sergio sulle prime non comprende a cosa alluda la ragazza, poi comprende che pensi ai suoi amici, alle persone che ha conosciuto durante questa esperienza e chiarisce a Greta di non essere il tipo che non pondera i fatti, non dà ragione a una persona o prende parte in una discussione in maniera deliberata.

La ragazza si dice fortemente insicura, di aver paura, ma lo chef ribadisce di conoscere questo suo lato, quello che non comprende è il rapporto che ha con Vittorio. In poche parole, Sergio vorrebbe chiarezza da parte della coinquilina, la quale spiega di non nutrire attrazione verso l'ingegnere. I rapporti che ha con i due ragazzi sono differenti, non sa cosa accadrà con lui, ma certamente Vittorio è amicizia.

"I discorsi che affronti con lui, li affronti anche con me?" chiede ancora lo chef, ma Greta nega, le interazioni sono completamente diverse. Lei avverte la sicurezza di Sergio e la cura che le riserva, ma il ragazzo è subito chiaro: "Devi stare bene da sola, altrimenti ti leghi perché ti do sicurezze, ma le sicurezze devi trovarle dentro di te".

La concorrente è diretta, sta bene con sé stessa, si sta riprendendo dai suoi fantasmi del passato, ma teme un possibile passo falso da parte di Sergio, il quale perentorio e secco la tranquillizza così: "Dormi sonni tranquilli, so come comportarmi".