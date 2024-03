Tgcom24

Il bacio tra i due Greta ha fatto intendere ad Alessio di aver ceduto alle avance di Sergio, spiegando: "Ci ho messo un po', ho i miei tempi, però ce l'ho fatta". Una notizia accolta con grande entusiasmo da parte del coinquilino, che dopo aver abbracciato entrambi, ha riportato la rivelato ad Anita.

Greta attratta da Sergio Qualche giorno fa Greta ha ammesso di essere molto attratta da Sergio. Oltre a piacergli esteticamente, lo reputa un ragazzo puro, sincero e con tante qualità che le trasmettono sicurezza e stabilità. Dice di essere ancora piuttosto frenata nei suoi confronti in quanto, non conoscendo molto della sua vita e del suo passato, prima di sbilanciarsi preferirebbe scoprire qualcosa in più così da capirne anche la reale compatibilità. "Ci sono tante cose che mi piacciono di lui, ma ci sono tante altre cose che devo conoscere".

I rapporti per Greta La concorrente, durante un confronto in Giardino con il ragazzo, ha sottolineato che lo chef ha un carattere molto diverso dal suo: "Ti vedo chiuso, non ti apri mai. Sei un libro serrato". Greta ha spiega che, nei suoi rapporti d'amore, ha sempre cercato qualcuno di simile a lei. Non soltanto a livello caratteriale, ma anche negli intenti, nei pensieri, nelle prospettive. Tante volte ha trovato in Sergio un compagno, una spalla molto simile, ma in altre situazioni ha visto il concorrente lontano da sé, sia per atteggiamenti, sia per punti di vista.