La tentazione di Greta

La sensazione di Marco è che Greta tenga a distanza il surfista proprio per evitare di cadere in tentazione. La ragazza conferma e spiega di aver sempre compensato la sua insicurezza interiore con l'aspetto esteriore. Sentendosi molto sicura del suo corpo, ha cercato di ammaliare gli uomini con la sua bellezza, impedendo loro però di conoscerla fino in fondo. Non si dava valore internamente, per cui si dava solo fisicamente. Ma con il tempo ha imparato a conoscersi e a capire chi sia davvero Greta. Oggi, vuole tenere sotto controllo sé stessa. Non ha intenzione di iniziare una relazione senza esserne sicura.