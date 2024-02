Marco e Rosy fanno notare a Greta che è arrivato il momento di prendere posizione e di non aver compreso i motivi della nomination fatta a Beatrice, "condita anche con delle scuse". Rosy è anche un po' delusa dalla mancata difesa di Vittorio da parte di Greta: "A me spiace che tu non abbia detto niente in sua difesa in quell'occasione, mi riferisco al confronto fra Vittorio e Beatrice".

La giustificazione di Greta

Dal canto suo Greta si giustifica sottolineando che "Vittorio non è stato penalizzato da una mancata difesa". Quanto alla nomination all'attrice, Greta spiega di non essere riuscita a dire quello che voleva: "Non ho avuto il coraggio". Così la ragazza scoppia in lacrime e i due amici la abbracciano. Per lei è stata una puntata molto dura: “A me le discussioni e i confronti fanno tanta paura. Queste discussioni mi fanno paura e me ne sono pentita subito e l'ho detto in confessionale. Il confronto mi fa ancora paura, mi riporta a cose del passato".