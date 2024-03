Il barman è geloso di Alessio e sta vivendo un periodo di costanti incertezze: "Mi sento messo da parte", dice il ragazzo confidandosi con Letizia a cui confessa di non sentirsi più amato e capito da chi ha reputato importante per tanti mesi. Ogni sua azione, ormai, deve essere ponderata, a partire da Beatrice. Ciò che ha visto, le clip, le parole ascoltate, i comportamenti di amici e coinquilini, l'hanno portato a formulare idee, pareri e ipotesi molto tristi.

Alessio ci prova anche con Beatrice? Il barman teme che tutto sia compromesso e qualsiasi azione o gesto nei confronti dell'attrice da parte sua sia vista sotto un'ombra maliziosa, per poi aggiungere: “Poi si vedono quelle cose, che viene uno da fuori e ci prova”. Letizia chiede presa: “ma chi Alessio? Ci ha provato?" Giuseppe chiarisce subito di riferirsi a Beatrice, che non appena ha visto arrivare un nuovo ragazzo ha dovuto testarlo flirtandoci. La fotografa, però, ipotizza che dietro queste paranoie ci sia altro e afferma schietta: “Secondo me tu sei rimasto un po' male per l'entrata di Alessio, è come se lui ti avesse rubato il posto, anche con Greta, con Perla”.

Messo da parte da tutte Il concorrente ammette di sentirsi messo da parte, prima con Anita, poi con Perla, poi con Greta, adesso anche con Beatrice. Non crede che Alessio abbia preso il suo posto, ma certamente nota che con facilità le ragazze si siano accostate al nuovo arrivato, dimenticandosi di lui: “Poi comunque lui è fresco, io non ho più energia. Io poi sono stato male".

Anche Letizia ha denotato questo cambio di rotta da parte delle sue amiche e Giuseppe schietto afferma: “Le persone si capiscono anche da queste cose”. Non è l'unico timore per Giuseppe, il ragazzo reputa che con Beatrice non ci sia spazio di manovra: “Lei ha anche pensato che io mi sia riavvicinato per la finale e, adesso, se mi avvicino può passare per questa cosa”. L'amica, però, non accetta questi pensieri e lascia il ragazzo con un consiglio: “Tu devi fare quello che ti senti, se sai di essere nel giusto, non ti fare influenzare da quello che pensano gli altri”.





E intanto Alessio e Anita approfondiscono la loro "amicizia" Quello tra Anita e Alessio è un rapporto che sembra aver perso i connotati del flirt e abbia assunto la forma di una vera e propria conoscenza. I due sono sul divano e ripensano agli ultimi giorni, a quanto accaduto fra loro e mentre si sorridono l'un l'altro, anche il loro rapporto si distende e quale miglior modo di conoscersi se non iniziare a parlare dei propri gusti? Dalle serie tv ai piatti preferiti, fino a passare per alcuni rapporti essenziali.



Il legame di Alessio con la sua famiglia Il primo a parlare è Alessio che racconta alla ragazza del grande legame che ha con la sua famiglia: una squadra unita, che si è sempre aiutata nelle difficoltà. Il ragazzo ritorna con la mente alla sua infanzia, quando suo padre lo accompagnava allo stadio: "Li abbiamo visti tutti ed ero sempre felice". Il calcio, una passione che unisce padre e figlio, le partite di calcio fatte, quelle viste in televisione, insieme sul divano. Poi i sacrifici fatti, per il lavoro, per crescere dei figli, il rapporto con i fratelli e poi sua madre: "Lei mi ha fatto capire quanto è importante impegnarsi". Sua madre ha sempre voluto lavorare, ha continuato a occuparsi dei figli, ma anche del proprio futuro e per lui è stato un grande insegnamento.



L'infanzia spaccata di Anita Poi è il turno di Anita, che racconta la difficile infanzia spaccata dal divorzio dei suoi genitori, di tutti i cambiamenti affrontati e del distacco che ha assunto da alcuni rapporti. "Ho deciso di essere indipendente, sono andata via da casa e per un po' non ho parlato con mia madre" ricorda la ragazza. Proprio sua madre, il suo idolo, è la donna da cui vorrebbe differenziarsi: "Lei è così, è tutta cultura, sempre seria, poi ci sono io che sono matta, ma, alla fine, so che sono mia madre".

Alessio sorride dell'onestà della ragazza e davanti questi racconti non può fare a meno di abbracciarla e ringraziarla per la sincerità con cui si sta donando a lui.