Giuseppe Garibaldi si è sentito male nella notte tra l'1 e il 2 febbraio. Gli altri inquilini lo hanno immediatamente soccorso, avvisando la produzione di quello che stava succedendo. Tra le prime ad accorrere è stata naturalmente l'amica Anita Olivieri, con cui il 30enne sta instaurando un legame di giorno in giorno più forte. Un'amicizia dal profumo d'amore, almeno da parte del ragazzo. In cucina, chiacchierando con Rosy Chin, la concorrente ha infatti confessato di essere rimasta stupita dalla gelosia di Giuseppe verso Stefano Miele: "Dimmi se è normale che Peppe sia geloso di quello che ha detto Stefano ieri". La ragazza non entra nei dettagli di cosa le abbia detto lo stilista, ma racconta che il barman si sarebbe infastidito in seguito al fatto che l'uomo le dia baci di buongiorno e buonanotte, e scherzi con lei.

Chi è l'uomo ideale di Anita?

Secondo Anita il problema nasce dal fatto che Garibaldi (pizzicato nei giorni scorsi da Vittorio a nascondere la cioccolata) non abbia in simpatia lo stilista e per questo non ha preso di buon occhio il loro avvicinamento. "Gli dà fastidio che non lo appoggio" afferma Anita, ricordando che il calabrese ha più volte ha ipotizzato che Stefano le si avvicini soltanto per fare un torto a lui. "Si può sempre essere cambiare idea e questo non vuol dire essere meno amici" replica Rosy. Secondo la chef, però. Giuseppe potrebbe essere geloso di Stefano in quanto un uomo che possa interessarla. A quanto pare, però, non è proprio il genere di Anita: "È un tipo interessante, è bello, diverso, ma da qui a essere il mio prototipo. Il mio prototipo d'uomo è un altro".