Il giovane bidello si assenterà quindi per la seconda volta a distanza di nemmeno due settimane, presumibilmente anche in questa occasione, in maniera temporanea per poi rientrare, ma non ci sono ancora dettagli su quando rientrerà e su quale sia la natura degli accertamenti medici a cui sarà sottoposto.

Tgcom24

Il primo malore a inizio febbraio Gli inquilini del "Grande Fratello" hanno vissuto ore di preoccupazione per Giuseppe Garibaldi esattamente come nella notte tra l'1 e il 2 febbraio, quando il ragazzo ha avuto un malore e, dopo essere stato soccorso dai compagni di avventura, è uscito dalla Casa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Dalla produzione del reality immediate le rassicurazioni sulle condizioni "non gravi" e sul suo rientro in gioco appena possibile.

Lo stesso sarebbe avvenuto nel pomeriggio di martedì. Durante la puntata di lunedì 12 febbraio Giueppe era apparso un po' emaciato: "Ci prometti che riprendi a mangiare?" avevano chiesto Alfonso Signorini e Rebecca Staffelli.



Il malore - Uscito il 3 febbraio e rientrato dopo pochi giorni Giuseppe aveva spiegato cosa fosse realmente successo il giorno prima di svenire. "Quel giorno ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno e non ho proprio pranzato. Dopo un'ora e un quarto che correvo sul tapis ho sentito che qualcosa non andava. Quando ho sentito che stavo male ho preso acqua e zucchero per riprendermi, ma non ha fatto nessun effetto. Mi sono messo a letto. Quando mi sono svegliato, qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente".

La relazione tra Giuseppe e Anita Tra le prime ad accorrere era stata naturalmente l'amica Anita Olivieri, con cui il 30enne stava instaurando un legame di giorno in giorno più forte. Un'amicizia che tuttavia ha avuto dei risvolti inaspettati.

Anita e Giuseppe sono legati da un'amicizia forte e particolarissima. Il loro rapporto è molto bello, ma un po' impari: Giuseppe, infatti, sembra riservare delle attenzioni un po' troppo morbose alla ragazza. Anita si è resa conto che il giovane, alle volte, è spinto da manie di controllo e gelosia. Lei, invece, preferisce sentirsi libera.

Anche Beatrice ha spesso commentato la situazione, sostenendo che il calabrese sia innamorato della giovane. Le fa eco Stefano: Giuseppe non ci penserebbe due volte a stare con lei, se solo ne avesse la possibilità.

Ma il bidello la pensa diversamente. "Il legame tra me e Anita è un amore fraterno" dice, negando che possa nascere un sentimento. Per lui, non c'è nulla di più rispetto a una sincera amicizia.

Anita gli dà ragione, non ha mai percepito da parte del ragazzo l'intenzione di far sconfinare il loro rapporto in una relazione di coppia.

Per la ragazza, infatti, Giuseppe è il primo fan di Edoardo, il suo ex fidanzato, per cui non ha motivo di dubitare di lui. Lei è indipendente e non abituata alle premure di un uomo, per questo alle volte si sente un po' accerchiata. In un certo momento, probabilmente, Giuseppe si è fissato con lei, ma non vuol dire che sia innamorato.

Interviene direttamente il bidello: sicuramente Anita è speciale, ma anche alle altre donne della Casa riserva tante accortezze.

Il commento di Beatrice è netto: lei aveva intravisto tale profondità di rapporto già mesi e mesi fa.

Ma, d'altronde, era già scritto nella storia: ogni Giuseppe Garibaldi deve avere la sua Anita e anche i concorrenti del Grande Fratello non possono esimersi da un inevitabile destino.