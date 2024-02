"Grande Fratello", l'amicizia tra Anita e Giuseppe entra in crisi

Tgcom24

Anita ha percepito Garibaldi distante e freddo e non riesca a darsi una spiegazione, dal momento che per lei non esisterebbe un reale motivo per questo comportamento. "Perché non ci parliamo più? - gli chiede -. Cosa è successo?". Domande alle quali però Giuseppe non riesce a dare una risposta chiara. Anita un'ipotesi però l'ha fatta: "Io penso che tu sia geloso" gli dice, riferendosi al suo legame instaurato con Alessio e Sergio.

Giuseppe però smentisce sdegnosamente, negando ci possa essere gelosia da parte sua e attacca Anita, mettendo in discussione la loro amicizia. "Perché metti in dubbio la nostra amicizia?" ribatte lei infastidita, e tra i due i toni della discussione si accendono fino a che Garibaldi decide di isolarsi in piscina.