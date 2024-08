Dopo il "Grande Fratello" Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano

La loro è stata una storia nata piano pianino e in molti avevano scommesso che non sarebbe durata dopo la fine del reality. E invece il loro amore dura ed è diventato sempre più forte in questi anni. Tanto che in vacanza in Grecia, Gianmaria ha voluto fare il grande passo dopo tre anni. Ovvero ha donato alla sua Federica il famoso anello di brillanti. Bellissimo. Che la modella ha subito postato con orgoglio nelle storie di Instagram con tanto di cuore.