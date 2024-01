"Grande Fratello", Fiordaliso contro le due fazioni: "Non voglio litigare con nessuno"

Inizialmente per Fiordaliso non è stato facile convivere con le varie fazioni, poiché la donna, per indole, tende ad andare d'accordo con tutti. Si è trovata un po' in mezzo tra Beatrice e Anita, due persone a cui è fortemente legata, senza riuscire a schierarsi con l'una o con l'altra. Entrambe hanno le loro ragioni e lei sta cominciando a soffrire di questa situazione.

Le difficoltà con il gruppo

Alle cantanti si aggiunge Beatrice, la quale dice la sua sui due gruppi che si sono creati. Al contrario di Fiordaliso, non pensa che alla base della scissione ci sia uno scontro generazionale. L'età non conta, piuttosto ciò che la lega ad alcune persone è la simpatia che prova per loro. L'importante, per mantenere saldo il gruppo, è continuare a condividere i momenti più importanti della giornata, come il pranzo e la cena, sebbene si renda conto che spesso non sia facile. Certi appuntamenti stanno venendo meno, ma dovrebbero tutti impegnarsi di più a preservare le occasioni di convivialità.