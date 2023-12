La cantante confida a Beatrice Luzzi di sentire la mancanza dell'amore e di volerci riprovare: "Voglio innamorarmi di nuovo". Per tutti è la zia Fiorda, sempre pronta a dare consigli e conforto agli inquilini nella Casa, ma anche per lei dopo mesi è arivato il crollo emotivo.

Fiordaliso in particolare, lontana dalla sua quotidianità, nella casa in queste settimane ha avuto modo di riflettere sulla sua situazione sentimentale. "Il tempo passa per tutti, ma non ci si dovrebbe precludere occasioni, non ci si deve vietare nuove emozioni, nuovi incontri, nuovi amori", è il consiglio di Beatrice.

Fiordaliso continua a precludersi "anche soltanto l'idea di un nuovo uomo" nella sua vita. Complice la nostalgia del Natale, la cantante si lascia andare a confessioni: "Le tengo nascoste anche al mio cuore". Beatrice la esorta a riprendere in mano la sua vita e a smetterla di essere così dura e severa con sé stessa: "Fuori ricomincerà tutto daccapo. C'è ancora amore per te". Alle due inquiline si aggiunge Massimiliano e Fiordaliso si lascia andare a una promessa: "Devo innamorarmi di nuovo".