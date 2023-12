"Grande Fratello", Federico e l'attrazione impossibile per Anita

Il concorrente durante una serata di festeggiamenti si confida con Letizia, consapevole che il suo interesse per Anita non è corrisposto

Ogni tanto qualcuno deve fare i conti con un interesse non corrisposto. E' quello che accade per esempio a Federico, la cui attrazione nei confronti di Anita è parsa chiara a tutti così come il fatto che la ragazza non ha intenzione di dare corda a questo delicato corteggiamento. Durante la serata di festa per l'arrivo dell'inverno, il modello si confida con Letizia esprimendo i propri sentimenti ma anche la consapevolezza di come sia la situazione. "Lo so che non posso avvicinarmi più di tanto" dice.

Federico fin dal suo ingresso in Casa non ha fatto nulla mascherare il proprio interesse nei confronti di Anita. Anzi. Però allo stesso tempo è consapevole della situazione sentimentale della sua compagna fuori dalla Casa e così preferisce non essere invadente, di rispettarla e di mantenere le giuste distanze, “Io so che non posso avvicinarmi più di tanto” dice confidandosi con Letizia. E poi spiega cosa sta provando esprimendosi con una metafora. "Hai presente quando sei su una strada e vedi un fiore bellissimo ma non vuoi coglierlo perché strappandolo appassirebbe? - chiede Federico a Letizia -, è così bello che la rispetto e preferisco apprezzare la sua delicatezza".