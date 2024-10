Al "Grande Fratello" Carmen ed Enzo Paolo parlano del loro amore: "Nessuno ci avrebbe scommesso"

Per Carmen non è stato amore a prima vista: "Lui non è mai stato il mio tipo. A me piacevano mori e più con l'aria da macho, lui invece era sempre carino e un vero gentleman, questa cosa non mi interessava. Un giorno, però, si è arrabbiato con i ballerini in sala prove e ho visto il suo lato più irruento. A quel punto ho iniziato a pensarci, facendogli capire che avevo dell'interesse". L’occasione giusta per l'approccio arrivò dopo una giornata di intenso lavoro: "Erano le sette di sera, tutti i ballerini andavano via dalla scuola di danza. Pensando che finalmente saremmo stati da soli, ero in camerino in reggicalze che lo aspettavo". Le cose non andarono però come aveva previsto. Dopo essere entrato e averla vista in déshabillé, il ballerino si scusò e richiuse subito la porta.