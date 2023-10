Dopo un breve riassunto dei temi della puntata, "Grande Fratello" inizia con Alfonso Signorini che si collega con gli inquilini della Casa e si complimenta con loro per il look "sberluccicante" di tutti. Quindi è la volta del primo focus della serata: l'uscita di Heidi nella scorsa puntata. Signorini manda un video riassuntivo, annunciando che la Baci romperà il silenzio e darà delle spiegazioni.

Il caso Heidi

La Baci ha abbandonato il gioco e "chiuso definitivamente" con Massimiliano Varrese, dopo il duro incontro con il padre, avvenuto lunedì scorso. Si è creato un dibattito che ha “infiammato l’opinione pubblica“, spiega Signorini, che chiede ad alcuni concorrenti la loro personale opinione su quanto accaduto.

Massimiliano commenta di non volere dare peso alle parole (contro di lui) del signor Genti, perché “so quello che sono” e “le prendo dalla fonte da dove provengono“. Poi aggiunge: “Io non sono la persona che è stata descritta dopo questa apparizione del padre di Heidi“, e critica il suo comportamento: “Sono padre anch’io ma non comprendo il voler imporre a una figlia la decisione di non seguire quello che sente”.

Signorini mostra un video con le reazioni dei concorrenti all'uscita di Heidi. Fiordaliso riassume quanto tutti pensano: “Mi sembra di essere tornata al 1972, quando mio padre mi cacciò di casa perché ero incinta”, racconta ricordando la sua esperienza di quando aveva 15 anni.

Anche a Beatrice sembra di essere tornata indietro di 50 anni, quando fece arrabbiare fidanzandosi con un calabrese, Gaspare, con 20 anni in più di lei. Per Letizia Heidi "non stava facendo nulla di male".

Alfonso spiega che a far decidere Heidi ad andarsene è stata la telefonata alla madre, la quale secondo il padre stava male. Beatrice ammette che se davvero la madre di Heidi stesse male la sua uscita sarebbe meglio giustificabile.

Massimiliano e Beatrice vanno in Mistery Room