Le motivazioni di Greta Rimasta sola e pensierosa, Greta si confronta con Massimiliano. L'uomo le chiede se ci sia rimasta male e lei risponde di no. Non è tanto il non averla votata a farla soffrire, ma le motivazioni che Sergio ha dato. Non pensa, infatti, di non aver fatto un bel percorso. Avrebbe accettato maggiormente che nominasse Max per le sue qualità, invece di sminuire Greta. "Io tutelo il mio percorso" dice la ragazza "E lui lo sa". Massimiliano la invita a vedere una sorta di valore in questa scelta ma Greta non ne ha voglia. Preferisce tenersi tutto dentro, senza sollevare un polverone. "Io non la vedrei così negativa" la consola l'attore. "Non la vedo negativa, queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa" risponde l'influencer con rammarico.

Le scuse di Sergio Dopo aver confidato a diverse persone la sua delusione per le parole adoperate da Sergio durante la scelta del terzo finalista, Greta prova a spiegare al diretto interessato i motivi del suo dispiacere. Il ragazzo diverse volte cerca di spiegarsi, chiarendo di non sentirsi incredulo se la ragazza continua a superare televoti eliminatori: "Le persone hanno visto chi sei" per poi aggiungere: "Anche se non l'hai dimostrato, perché eri presa da altre cose". Davanti a queste parole, Greta, però non ci sta: "Ho sempre dimostrato chi sono, ecco perché me la sono presa con te. Non perché non mi hai nominato, non mi importa, quanto la motivazione che hai dato".