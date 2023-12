Grande Fratello, compleanno con polemiche per Perla Vatiero

Aperitivo turbolento per Letizia e Beatrice

Dopo la sfuriata di Fiordaliso a Santo Stefano, un altro botta e risposta di fuoco rovina il clima festaiolo della Casa. I ragazzi sono tutti a tavola per brindare, ma mentre Letizia versa vino o spritz a tutti, Beatrice insiste per riempire il bicchiere in autonomia. "Bea, ti dico che sto facendo io, perché devi fare da te? Lo sto facendo per tutti", ribatte decisa la fotografa. L'attrice commenta qualcosa a bassa voce e la ragazza, stizzita, va a prenderle un canovaccio per pulire il vino che si è rovesciato. Beatrice, dopo la "pausa bontà" di Natale, è quindi tornata a creare tensioni. Anche Massimiliano sembra in vena di litigi e stuzzica la Luzzi con la teglia di lasagne preparata dalla chef. Tra i due concorrenti inizia un tira e molla nervoso, che agita gli animi degli altri commensali.