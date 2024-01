"Grande Fratello", coccole e confidenze tra Greta e Vittorio

I dubbi di Greta su Federico

Se Greta Rossetti apprezza molto il carattere di Vittorio Menozzi, non si può dire che la sua opinione su Federico Massaro sia altrettanto alta. Mentre parla con alcuni coinquilini di un aereo per Perla e Garibaldi, si dice dispiaciuta dal fatto che molti si mettano in mezzo a situazioni che non li riguardano. "Dire che Mirko fa il fenomeno adesso che è fuori è esagerato". Gli altri sono d'accordo con lei, soprattutto Monia: "Io il carattere di Federico non l'ho proprio capito, non riesco proprio a capire chi è". Greta condivide, anche lei ammette di non capire il modello, e in particolar modo, non capisce perché deve spesso intromettersi in discussioni che non lo toccano in prima persona.