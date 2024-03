"Grande Fratello": chi è Perla Vatiero, la vincitrice dell'edizione 2023/24

Età, origini, lavoro e l'incontro con Mirko Brunetti Nata ad Angri il 28 dicembre del 1998, Perla si è laureata in Scienze Motorie e lavora nel campo dell'e-commerce per un brand di abbigliamento. L'amore con Mirko per lei è sbocciato prestissimo: i due si sono conosciuti che erano ancora ragazzi. Una volta innamoratisi e cresciuti, Perla per amore si trasferisce a Rieti dove Mirko lavora come pizzaiolo nei locali di famiglia. Per la ragazza un sacrificio che la costringe ad abbandonare relazioni ed affetti e con il tempo crea, insieme ad altri fattori, crepe nel rapporto di coppia. In particolare Perla sente che la loro relazione è sempre più spenta e anche l'intimità con il compagno è ridotta al lumicino. Per questo motivo, per mettersi alla prova, decidono di partecipare a "Temptation Island".

La partecipazione a "Temptation Island" con il fidanzato e la crisi A "Temptation Island" non solo la coppia non ritrova l'armonia perduta, ma tutto sembra andare in frantumi: tanto Mirko che Perla cedono ai rispettivi tentatori, Greta Rossetti e Igor Zeetti, ed entrambi escono dal programma accompagnati dai nuovi partner. Ma la storia non è affatto finita. Mirko e Perla hanno una prima occasione di confronto partecipando a una puntata di "Uomini e donne", ma anche in quel caso la discussione degenera in reciproche accuse e non porta a nulla di buono. Le relazioni di Mirko con Greta e Perla con Igor hanno però il fiato corto. Greta poi non prende bene scoprire che Perla e Mirko si siano visti alla Milano Fashion Week senza che Brunetti le abbia detto nulla.

Perla concorrente del Gf e il triangolo con Mirko e Greta La storia tra Perla e Mirko ha poi il suo nuovo, e per il momento definitivo, capitolo, nella Casa del "Grande Fratello". E' Brunetti il primo a entrare nella Casa come concorrente. Qui di fatto mette la parola fine al suo rapporto con Greta e imbastisce un feeling (innocente) con Angelica, un'altra concorrente. Ma a novembre Perla ha l'occasione di entrare come concorrente al GF e la possibilità di trascorrere le giornate insieme al suo ex offre loro il tempo di confrontarsi con calma e chiarire diversi punti del loro rapporto. Poche puntate e nella Casa entra anche Greta, ma ormai il suo rapporto con Mirko è definitivamente chiuso e, anzi, le due ragazze hanno modo di chiarirsi e imbastire persino una forma di complicità.

I giorni nel tugurio e il bacio del nuovo inizio Che tra Perla e Mirko il fuoco bruci sotto la cenere è evidente sin dalle prime battute a tutti, ma i due sono incerti, timorosi. Ritrovano un legame ma entrambi sembrano essere d'accordo che per loro può esserci solo amicizia e grande affetto. Quando poi Brunetti viene eliminato ed esce dalla Casa, tutto sembra finito. Ma molti invece sono convinti non sia così, a partire da Alfonso Signorini, che più volte mette i due ragazzi alle strette. Verso la fine di febbraio, per dare uno sprint definitivo, in un senso o nell'altro, Mirko viene fatto rientrare nella Casa per trascorrere alcuni giorni solo con Perla: per loro viene allestita una stanza nel tugurio, una sorta di nido d'amore. L'espediente riesce: al momento di dover salutare nuovamente i due annunciano a tutti che hanno deciso di riprovarci e suggellano la cosa con un bacio in passerella.