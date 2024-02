Massimiliano consiglia alla nuova entrata di usare la sua forza per costruire piuttosto che per cercare conflitti

Nonostante sia entrata da poco con i suoi modi schietti e decisi, ha già creato un po' di malcontento nella Casa. Molti, infatti, non apprezzano il suo intervenire in discussioni di cui è parzialmente a conoscenza. Massimiliano le consiglia così di usare la sua forza per costruire piuttosto che per cercare conflitti.

Durante la colazione, Massimiliano prova a rabbonirla con qualche dritta e suggerimento. La donna, però, pare poco recettiva. Sicura di sé, afferma fiera di essere così, autentica sia dentro che fuori.

Per l'attore, Simona ha un'esperienza tale da poter diventare un collante per la Casa. Piuttosto che creare situazioni forti, dovrebbe usare le sue qualità per costruire.

L'Inquilina non è d'accordo, è stata chiamata proprio per analizzare le situazioni che si creano durante la settimana. Consapevole di non avere un trascorso lungo come il loro, Simone vuole giudicare ciò che accade basandosi su quello che vede in prima persona e non su quello che è stato.

Per lei, il confronto è la base fondamentale della conoscenza, anche quando degenera in una discussione. Preferisce avere uno scontro e poi ricostruire il rapporto da lì, piuttosto che stare in silenzio. Quando è troppo assertiva, significa che sta mettendo in atto una strategia oppure che sta tenendo un comportamento di circostanza.

"Di me c'è da spaventarsi quando sono zitta!" esclama.

Massimiliano si rivede un po' in lei, ma le suggerisce comunque di cambiare rotta, altrimenti gli altri la percepiranno sempre come una minaccia. Ma per Simona, essere vista come un pericolo non è affatto un problema!