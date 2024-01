Il dolore di Vittorio

Chi invece ha accolto malissimo la notizia di quanto accaduto è Vittorio, molto legato all'attrice nelle ultime settimane. Menozzi si è isolato in piscina e quando Stefano, vedendolo rabbuiato e in disparte, si è avvicinato per abbracciarlo la situazione non è migliorata. Vedendo la gente riunita a tavola per la cena Vittorio si è sciolto in lacrime e ha preferito a quel punto allontanarsi per non mostrare la propria commozione. Ha quindi provato Fiordaliso a consolarlo, portandolo in camera da letto e cercando di spiegargli che "a un dolore così grande non puoi dare consolazione". Poi lo ha convinto a reagire e a tornare a tavola insieme agli altri. Ma prima di riprendere a mangiare Vittorio ha comunque voluto mandare un suo pensiero alla sua cara coinquilina.