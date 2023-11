"Grande Fratello", per Beatrice e Vittorio una relazione che fa discutere

Ai coinquilini l'avvicinamento del ragazzo alla Luzzi non va giù e, anche se Vittorio in puntata ha parlato chiaramente di amicizia (seppur condita da una certa attrazione fisica), i due protagonisti stessi si interrogano su cosa stiano vivendo. Beatrice decide così di raggiungere la piscina per scambiare due chiacchiere con l'ingegnere. Lei è preoccupata soprattutto del fatto che molti si stiano intromettendo nel loro rapporto ed è preoccupata che possa raffreddarsi a causa di altri inquilini. Così invita Vittorio a non farsi influenzare e ad agire seguendo solo il suo istinto: "Non facciamoci condizionare" afferma. E il ragazzo spiega che non permetterebbe mai a nessuno di rovinare il loro rapporto.

Tgcom24

A partire da Anita, che nel pomeriggio lo ha avvicinato per esprimergli il suo pensiero. "E' venuta da me per dirmi: guarda che lei ti sta usando” racconta, ma spiega di aver messo subito un punto alla conversazione in quanto contrariato dalle sue parole. "Ho detto che ho le mie opinioni, il mio modus operandi, a prescindere dalle persone a cui mi avvicino - sottolinea -. Ognuno pensa quello che vuole".

Vittorio poi vuole chiarire una volta per tutte la situazione con Beatrice. Ribadisce di essersi avvicinato a lei in quanto certo del fatto che sarebbe diventata per lui un punto di riferimento. Non avendo secondi fini, infatti, a oggi ammette di non aver compreso il perché delle numerose critiche ricevute: "A me ha fatto bene stare vicino a te - le dice - e non vedo perché non possa farlo". Poi rende merito a Garibaldi di essersi mostrato il più equilibrato nel giudicare il loro avvicinamento. "Forse Giuseppe è stato l'unico ad aver capito - sottolinea -, infatti non ha mai avuto niente contro di me". Al punto che Beatrice reputa strana la poca gelosia mostrata dall'ex partner. Secondo Vittorio Giuseppe non ha mostrato gelosia in quanto ha sempre pensato che lei si fosse avvicinata a lui solo per strategia.