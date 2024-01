Grande Fratello, tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni è il momento del confronto

Beatrice Luzzi e il bicchiere della discordia al Gf

Beatrice mette subito le cose in chiaro, sottolineando che la cosa non riguarda il loro rapporto: "Volevo farti fare una riflessione al di là di noi. Non personale, dicimo sociale... So che sei un maschio, che hai fatto una certa vita e nessuno ti chiede di fare il casalingo. Però vi sedete a tavola, mangiate e appena finito andate a giocare a scacchi. Il minimo è che, alzandovi, portiate via i bicchieri". Maddaloni è completamente d'accordo con lei e sa che questo è un suo difetto, ma non gli è piaciuto il tono che ha usato Beatrice. "Io non ti devo chiedere per favore, non devo nemmeno chiedertelo. Nel momento in cui mi costringi a chiedertelo, mi metti in una posizione scomoda", ribatte decisa la donna. "Mi sento in diritto di importelo, l'avevo già detto a Vittorio. Vi deve venire naturale farlo". La Luzzi ha strigliato anche Vittorio, anche se in Casa pensano che sia una forma di gelosia verso Greta Rossetti con il cui Vittorio sta entrando sempre più in sintonia. Nonostante i toni siano pacati Maddaloni rimane fermo sulla sua posizione: per lui l'educazione deve essere usata in qualunque situazione.