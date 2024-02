Tgcom24

Beatrice rimprovera Grecia per il sugo "Non era tanto, era poco... Si è assorbito tanto", si giustifica la Colmenares ma la Luzzi non lascia cadere il discorso. "Era un bel po', non era poco. Inoltre hai mangiato anche la pasta tu. Se tutti facessero così secondo te funzionerebbe?". Sentendosi attaccata, Grecia prova a giustificare il suo comportamento: "Non l'hanno fatto tutti, ma l'hanno fatto con cose diverse in un altro momento. Se io non ho mangiato, prendo quello che devo mangiare e lo mangio dopo. Posso farlo. Anche tu mangi il pesce e nessuno ti dice niente". La spiegazione non soddisfa Beatrice, che ribatte: "Io mangio quello che si mette a tavola, sempre. Non metto mai da parte nulla per me e soprattutto lo chiedo".

La replica della Colmenares: "Non litigare con me" L'attrice venezuelana si mette sulla difensiva e cerca di tagliare corto: "Scusa Bea che non te l'ho chiesto mentre stavi cucinando, se hai voglia di litigare non farlo con me". La compagna di avventura, per chiarisce di non avere intenzioni bellicose: "Non sto litigando, sto parlando. Se io faccio due chili di pasta per un tot di sugo e tutti si arrivano a prendere porzioni di sugo... Se me lo dici posso calcolare anche questo". Grecia però non ha intenzione di continuare la discussione: "Non te lo voglio dire". A questo punto Bea abbandona il tavolo: "Fai come ti pare, che ti devo dire?". Riusciranno a riappacificarsi una volta digerita la pasta?