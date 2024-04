Tgcom24

La prima love story al "Grande Fratello" Non è chiaro cosa ci facessero insieme Beatrice e Giuseppe a Roma, ma quel che è certo è che per i nostalgici della prima coppia nata al "Grande Fratello" il loro incontro e lo scatto potrebbe rappresentare la possibilità di un inizio di ritorno di fiamma tra i due ex gieffini.

Del resto la loro liaison all'interno della Casa è stata la più chiacchierata del reality. Il rapporto speciale nato tra i due poco dopo l'inizio del Grande Fratello avrebbe potuto davvero far pensare ad una vera e propria love story con un seguito anche al di fuori della Casa. Ma così non è stato. Gelosie, incomprensioni, diversità di vedute hanno sgretolato abbastanza velocemente il bel rapporto che si era creato tra Bea e Giuseppe.

Le dichiarazioni dei due ex gieffini a "Verissimo" Di recente, ospite a Verissimo Beatrice Luzzi ha parlato del suo rapporto speciale con Garibaldi e ha detto: "Con Giuseppe Garibaldi? Ci metto un punto" L'attrice di "Vivere" ha anche spiegato come si senta in parte responsabile della fine della loro relazione: "Ci metteremmo in troppi guai, sarebbe durissima per lui e anche per me (...) La magia si è infranta, l'abbiamo completamente disintegrata. Ho sbagliato. Sono stata molto imprudente, non mi sono regolata. Ho corso troppo all'inizio, dovevamo conoscerci meglio prima".

Nel salotto di Silvia Toffanin è stato ospite anche Giuseppe Garibaldi, che ha ripercorso la sua esperienza al "Grande Fratello" e la sua storia con l'attrice Beatrice Luzzi. "Da parte mia i sentimenti ci sono stati, tra noi ci univa un'attrazione ma adesso la relazione si è spenta", ha detto il bidello calabrese, che ha addebitato ai continui litigi all'interno del gioco il motivo principale della loro rottura. "Ero geloso delle amicizie che aveva all'interno della Casa ma lì dentro lei è stata l'unica persona che mi ha aiutato a crescere".

L'ex inquilini del "Grande Fratello" ha anche fatto una sorta di mea culpa per "non aver protetto" a sufficienza Beatrice dalle critiche degli altri inquilini. In quanto al bacio scoccato appena prima di uscire dalla "porta rossa" ha concluso: "Negli ultimi giorni ci eravamo uniti di nuovo ma ho sempre rispettato la sua volontà di non costruire una storia al di fuori della Casa".

Un puzzle da ricostruire? Tornato in Calabria dalla sua famiglia, Giuseppe ha risposto poche settimane fa alle domande di alcuni fan che gli chiedevano se con Beatrice ci fosse ancora qualcosa e se si stessero sentendo. Garibaldi ha ammesso che non ha smesso di sentire Beatrice e ha confessato: "Stiamo cercando di capire se è possibile ricostruire un puzzle o meno".

Che lo scatto insieme all'attrice rappresenti uno dei primi tasselli di questo puzzle?