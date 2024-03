Al "Grande Fratello" arriva la confessione di Beatrice a Giuseppe: "Ti ho dato il mio cuore"

Tgcom24

Giuseppe Garibaldi si scusa con Beatrice: "Con te ho sbagliato" Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi avevano avuto un flirt nei primi mesi dentro il "Grande Fratello", ma la loro intesa non era riuscita a sopravvivere alle dinamiche del gioco. In questo periodo, nonostante abbiano preso strade diverse, c'è però sempre stato un filo invisibile a legarli. Ora che il programma sta per finire, il ragazzo vuole aprire totalmente il suo cuore alla donna in modo da non avere nessun rimpianto. A tu per tu, il barman le confessa di aver riflettuto molto su quanto accaduto tra di loro. Ammette di aver commesso numerosi errori nei suoi confronti: "Ho sbagliato. Avrei dovuto prendere qualche posizione in più, soprattutto nei tuoi confronti".



Beatrice Luzzi confessa: "Ti ho dato il mio cuore" Spiega però che, essendosi trovato in una situazione complicata e non essendo riuscito a superare le delusioni, è stato costretto a fare un passo indietro. Anche Beatrice pensa che sia stato poco coraggioso: "Credo che l'errore più grande sia stato non aver avuto il coraggio di aprire una porta. Ti sei tirato indietro quando ti sei trovato in difficoltà con me e con la Casa. Ti ho dato il cuore, ne è valsa la pena farmi del male?". Garibaldi le ribatte che anche lui è rimasto molto ferito da alcune sue affermazioni. In particolare quando ha dichiarato che, al di fuori del reality, la loro storia non avrebbe avuto futuro.