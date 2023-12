"Grande Fratello", tra Beatrice e Grecia tensione alle stelle: fine di un'amicizia?

L'amicizia tra Beatrice e Grecia , fino a oggi salda, sembra infatti arrivata a un importante momento di crisi. Colpa di una notte in cui alcuni degli inquilini hanno esagerato un po' a far tardi senza preoccuparsi troppo di non disturbare i compagni con i loro schiamazzi. E così la Luzzi è stata svegliata alle 5 del mattino da una prolungata e squillante risata femminile. Dopo aver a lungo cercato la colpevole ha scoperto che questa era Grecia. Beatrice non ha preso bene né il fatto che l'amica non glielo abbia detto né che non si sia scusata: "Mi hai mancato di rispetto!" le rimprovera.

A fare imbestialire Beatrice è anche il fatto che dopo essere stata svegliata nel cuore della notte, la mattina dopo ha avuto una forte discussione con tutto il gruppo. L'attrice avrebbe voluto che ciascuno dei compagni si fosse preso le proprie responsabilità e, per questo, li aveva invitati a essere sinceri e a chiederle scusa. "Nessuno mi ha chiesto scusa, la risata a crepapelle alle cinque di mattina è cattiveria". E così quando Fiordaliso le ha rivelato che a ridere era stata Grecia, la delusione si è mischiata alla rabbia.

Beatrice quindi decide di affrontare Grecia. Le spiega di aver trascorso una nottata piuttosto travagliata a causa delle sue risate, che non l'hanno fatta riposare bene. A infastidirla è poi il fatto che non siano ancora arrivate le scuse che si aspettava: "Tu continui a essere superficiale - le dice -. Mi hai mancato gravemente di rispetto". Grecia si scusa ma non si pente per essersi lasciata andare a qualche risata anche se in orari non esattamente consoni "Scusa se ti ho svegliata - dice - ma la felicità è bella, stavamo ridendo tutti" e invita Beatrice a prendere con più leggerezza tutto ciò che accade all'interno della Casa. Ma la Luzzi non sembra della stessa idea e quando Grecia prova ad abbracciarla lei si rifiuta. "Tu hai voglia di discutere, io no - conclude la Colmenares -. La Casa è lunga".