"Grande Fratello", per Beatrice un inizio anno tra sconforto e discussioni

Nella Casa del "Grande Fratello" l'inizio anno per Beatrice Luzzi non è stato dei migliori.

Già durante il veglione l'attrice si era fatta prendere da un momento di sconforto isolandosi a lungo mentre gli altri festeggiavano. Ma il giorno dopo poi è iniziato con una lite con quella che da sempre è una sua amica e alleata: Fiordaliso. Motivo del contendere il presunto interessamento di Greta per Vittorio o per Sergio, secondo quando sostiene Stefano. Quando la cantante afferma risoluta che Greta le ha confessato una preferenza per Vittorio, Beatrice invita in malo modo lei e Monia a "stare calme", affermazione che non fa che saltare ulteriormente la mosca al naso a Fiorda: "A me state calme non lo dice nessuno".