"Grande Fratello", Beatrice Luzzi lascia la Casa per motivi personali

La concorrente è uscita momentaneamente, intanto gli altri coinquilini si sono scatenati in balli per festeggiare i 100 giorni nella Casa

Quelli che i coinquilini hanno fatto per i 100 giorni di apertura della Casa. Prima un aperitivo e un brindisi e poi balli scatenati. Ma c'è qualcuno che non ha potuto partecipare alla festa. E' Beatrice Luzzi che, per motivi personali, ha dovuto lasciare momentaneamente la Casa. Ma rientrerà presto.

Per l'occasione gli inquilini della Casa decidono di prepararsi al meglio e di indossare degli appositi outfit per dare il via al loro party. Riuniti tutti a tavola e con la musica a tutto volume, a dare il via alle danze è Giuseppe che attira l'attenzione di tutti e poi lancia il brindisi: "Ai nostri cento giorni qui dentro".

La discussione di Beatrice Luzzi con Maddaloni Peccato che non ci sia Beatrice a poter brindare con gli altri, proprio lei che di questi primi 100 giorni è stata una delle protagoniste principali. Poco prima di uscire però Beatrice Luzzi aveva avuto modo di discutere con Marco. Tutto era nato mentre in giardino i concorrenti aspettavano l'arrivo degli aerei. Marco scherzando con Beatrice le ha fatto notare che più trascorre tempo con lei e più gli inquilini lo nominano. Nelle sue intenzioni una battuta innocente e nulla di più, ma che Beatrice non prende affatto bene. "Sei sgradevole, non ti avvicinare più - gli dice -. Mi hai detto una cosa sgradevole". A quel punto Marco si era scusato: "Non avevo intenzione di ferirti, stavo semplicemente scherzando".