"Grande Fratello", i dubbi di Vittorio e Giuseppe: Beatrice e Massimiliano recitano una parte?

E ovviamente influenzano l'umore degli altri che non possono fare a meno di commentare la situazione esprimendo la propria opinione sui recenti avvenimenti. La rivalità tra i due non convince del tutto Giuseppe che, in un momento di confidenze con Vittorio, si lascia sfuggire un pensiero poco lusinghiero: "L'abbiamo pensato tutti che stanno fingendo entrambi".

Tgcom24

I dubbi di Vittorio e Giuseppe Giuseppe e Vittorio si confrontano. "Non è abominevole che due attori facciano gli attori" dice il modello, che passa a parlare anche del rapporto che intercorre tra Beatrice e il bidello. "Vivetevela bene" consiglia Vittorio all'amico, suggerendogli di deporre le armi e smetterla di colloquiare solamente attraverso provocazioni. Ma Giuseppe non si sente l'unico responsabile di questa guerra fredda con l'ex compagna. Lui cerca di essere imparziale e non schierarsi né con uno, né con l'altra.

Vittorio e Massimiliano Sebbene anche Vittorio provi a non prendere le parti di Beatrice o di Massimiliano, il modello non può non notare che quest'ultimo l'abbia messo un po' a disagio durante il passaggio di un aereo. Mentre osservava uno striscione che celebrava la sua amicizia con Beatrice, il ragazzo si è sentito dire dall'attore di non farsi manipolare. Immagina che le sue intenzioni fossero buone, ma avrebbe dovuto evitare di fare certe affermazioni davanti a tutti.