"Grande Fratello", Anita Olivieri sull'ex fidanzato Edoardo: "Lui padre dei miei figli? Lo penso ancora"

Ospite a "Verissimo" l'ex inquilina del "Grande Fratello" Anita Olivieri racconta il cambiamento in amore durante i mesi trascorsi nella "casa più spiata d'Italia" nei quali la 26enne ha messo fine alla relazione con l'ex fidanzato Edoardo e ha iniziato una storia con il coinquilino Alessio Falsone. Ora però afferma di "cercare un confronto" con l'uomo con cui è stata per 10 anni. "Vedo il suo dolore ma in questo momento devo ancora metabolizzare", spiega.

Rispondendo alla domanda sulla frase pronunciata a San Valentino su Edoardo visto come "padre dei suoi figli" Anita Olivieri afferma: "E' la persona con cui sono stata per 10 anni e lo vedo così ma questo non significa che lo voglia", dice l'ex gieffina. "Mi sono sbilanciata tanto perché lo penso davvero". E sulla relazione con Alessio confida di essersi lasciata andare colpita dal suo modo di fare "giocherellone": "Con lui ho abbassato tutte le mie difese".