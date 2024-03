Il gossip di Massimiliano e Rosy su Anita

Anita è sempre più confusa e Massimiliano sentenzia che la ragazza abbia un interesse per Alessio, ma si trattiene perché è "legata" a Edoardo. Dal canto suo l'amica Rosy le augura di godersi in tranquillità "anche una semplice amicizia". Sia Massimiliano sia Rosy però sono ceeti. "Alessio ha riacceso il sorriso e la vitalità di Anita". Così a loro si aggiunge proprio Anita che racconta di aver ballato e scherzato con Alessio e afferma che le cose stanno prendendo una strana piega: "Alessio mi mette in difficoltà, non so come reagire. Lui è me al maschile".