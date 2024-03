Mentre sono in giardino la ragazza rivela ad Alessio di essere arrabbiata con lui, per via di alcuni suoi comportamenti. Lui cerca di stemperare la tensione con un abbraccio e una battuta, ma la bionda pare intenzionata ad andare fino in fondo e così l'umore cambia.

Tgcom24

Le accuse di Anita Olivieri Alessio cerca di scansare il confronto, con complimenti e coccole, ma è proprio questo che Anita (questa settimana in nomination) gli rimprovera. "Queste cose funzionano la prima settimana, ora non più...Hai 32 anni, non 15. Non te ne puoi andare da una discussione". Il discorso passa poi al tipo di ragazza ideale immaginato dal milanese: "Quella che vuoi, la vuoi solo in teoria. Nella pratica poi non riesci a reggerla una persona così". Per la Olivieri il problema del ragazzo è che non sa confrontarsi con gli altri.

Anita Olivieri a Alessio Falsone: "Non andiamo da nessuna parte" Da parte sua Alessio non apprezza alcuni atteggiamenti della bionda: "Io non posso sentirmi messo alla prova o che mi venga mancato di rispetto. Tu poi sei libera di fare quello che vuoi e ci mancherebbe". Anita a questo punto sottolinea il fatto che la loro storia non sia nemmeno iniziata: "Non stiamo nemmeno insieme, non posso metterti davanti a tutto e pensare a cosa ti dà fastidio, nemmeno ti conosco". Il ragazzo le ribatte che proprio per questo si sente di dirle cosa lo infastidisce: "Nemmeno io ti conosco. Se le cose fuori non dovessero andare bene non rimpiangono nulla, mi hai dato una cosa bellissima". Dopo averlo osservato, però, Anita è convinta che non siano compatibili: "Con i nostri caratteri non andiamo da nessuna parte". Parole forti, che pungono nel vivo Alessio: "Allora fermiamoci. Se non andremo d'accordo ci daremo la mano e buonanotte".