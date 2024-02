L'accusa di Alessio

"Adesso basta! Ora mi gira proprio... - sbotta Alessio in cucina - Il Grande Fratello mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c'è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega... Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende? Non ti scaldare, mi girano.... Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più!".