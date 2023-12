"Grande Fratello", segui la 26esima puntata live

Faccia a faccia tra Mirko e le sue donne

L’inaspettata uscita di Mirko ha scatenato forti reazioni in tutta la Casa: Greta e Perla sembrano addirittura alleate anche se hanno reagito in modo decisamente diverso. In particolare, Greta ha fatto delle importanti rivelazioni in merito al rapporto con Mirko. In studio c'è Mirko per un confronto con le sue donne: "Mi dispiace vedervi da qui e mi è dispiaciuto vedervi parlare di me, da persone mature era meglio farlo quando ero dentro. Io non credo al vostro abbraccio, siete false... non sono entrato al Gf per scegliere, siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso, non ho fatto le stesse cose con entrambe...". Perla replica subito: "Non siamo migliori amiche, abbiamo avuto un confronto, ci siamo abbracciate per quello". Anche Greta dice la sua: "Non hai avuto un ruolo facile, ma la nostra non è una alleanza". "Alla fine chi ha pagato sono solo io e voi siete dentro", conclude Mirko. Signorini chiede se una delle due se la sente di lasciare il gioco per rispetto a Mirko: "Non è il mio fidanzato", risponde Perla. E Greta: "Metà parte di me dice si e metà dice di no".