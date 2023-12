"Grande Fratello 2023", le puntate in pillole

CHI SONO I CONCORRENTI DI GRANDE FRATELLO 2023 Paolo Masella, Rosy China, Giselda Torresan, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Letizia Petris, Samira Lui, Renzo Remotti, Anita Olivieri, Arnold Cardaropoli, Ciro Petrone, Claudio Roma, Heidi Baci, Valentina Modini, Marco Fortunati e Giampiero Mughini.

PRIMA PUNTATA (11 SETTEMBRE) Nell'esordio della nuova stagione del reality sono entrati 15 dei 21 concorrenti totali. I primi a prendere posto nella Casa sono stati Alex Schwazer, Beatrice Luzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Giselda Torresan, Samira Lui, Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati, Paolo Masella, Rosy Chin e Vittorio Menozzi Si sono svolte già le prime nomination e tre ragazzi (Vittorio, Lorenzo e Garibaldi) sono stati costretti ad andare nel tugurio ma hanno deciso di portare con sé Anita e Samira.

SECONDA PUNTATA (15 SETTEMBRE) Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, accoglie nel reality show gli ultimi sei inquilini: Fiordaliso, Arnold, Valentina (detta Lady Fagiana), l'attore Ciro Petrone, Heidi Baci e Claudio Roma. Giampiero Mughini entra come special guest, ma promette di raggiungere gli altri nella Casa appena gli sarà possibile. in Il pubblico rende immuni Samira e Giuseppe, mentre al primo televoto si sfidano Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy.

TERZA PUNTATA (18 SETTEMBRE) I concorrenti vivono numerose emozioni. Alex Schwazer racconta la sua storia e riceve una bellissima sorpresa: la visita della moglie. Intanto tugurio e inquilini si uniscono ufficialmente. La concorrente meno votata dal pubblico è Grecia Colmenares che quindi finisce al televoto la prossima puntata. In nomination ci sono Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi.

QUARTA PUNTATA (22 SETTEMBRE) Samira ha raccontato della sua infanzia serena, ma segnata dall'assenza del padre che non ha mai conosciuto. Anche Paolo Mastella ha confessato di avere un rapporto complesso con il papà. Al televoto finiscono cinque concorrenti: Grecia, Arnold, Claudio, Giselda e Vittorio. Uno di loro sarà il primo eliminato di questa edizione.

QUINTA PUNTATA (25 SETTEMBRE) Tensione tra Massimiliano e Heidi, ma Varrese discute in maniera forte anche con Beatrice. La Luzzi ha però una piacevole sorpresa: la visita dei suoi figli. Nella sfida al televoto tra Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio ad avere la peggio è stato Claudio, che è così il primo eliminato di questa edizione. I concorrenti vengono divisi: dieci restano nella Casa, gli altri vanno nel tugurio. Vanno al televoto Arnold, Giselda, Grecia, Vittorio e Beatrice.

SESTA PUNTATA (28 SETTEMBRE) Al centro della puntata il complicato rapporto tra Massimiliano e Heidi, con la ragazza che sembra piacere a molti nella Casa. Spazio poi alla struggente storia di Letizia. Nella sfida al televoto Beatrice Luzzi si prende una bella rivicinta sui coinquilini con cui ha rapporti difficili risultando la preferita del pubblico: sarà così immune dalle nomination. Al televoto invece finiscono in quattro: Giselda, Grecia, Marco e Valentina.

SETTIMA PUNTATA (2 OTTOBRE) Marco Fortunati è il secondo eliminato della nuova edizione. Al televoto vanno Arnold, Beatrice, Lorenzo, Giselda, Vittorio, Valentina, Letizia e Alex. Al centro della puntata gli screzi tra Beatrice e Giselda, il rapporto tra Massimiliano Varrese e la figlia Mia, oltre agli scontri continui tra le due bionde della Casa Heidi e Anita.

OTTAVA PUNTATA (5 OTTOBRE) Un'eliminazione a sorpresa ha segnato l'ottava puntata del "Grande Fratello". Lorenzo Remotti è stato il terzo concorrente dall'inizio del programma a dover abbandonare la Casa dopo un televoto flash. Protagonista Garibaldi, che ha fatto conoscere la sua famiglia e scosso la casa con un flirt piccante... con Beatrice Luzzi.

NONA PUNTATA (9 OTTOBRE) Nella nona puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini si è parlato del primo bacio nella Casa di Gf: è successo a bordo vasca tra Beatrice e Giuseppe. Ma qualcuno è convinto che sia uno scherzo architettato dai due che hanno una forte intesa. Nel televoto tra Grecia, Anita e Valentina la Colmenares viene votata come preferita dal pubblico. Vanno così al televoto Beatrice, Valentina, Arnold e Heidi.

DECIMA PUNTATA (12 OTTOBRE) Ad abbandonare la Casa è Arnold Cardaropoli. Al centro della serata c'è Ciro Petrone, l'attore ha festeggiato in Casa il suo 36esimo compleanno con una festa organizzata dai suoi coinquilini, e ha ricevuto durante la puntata una sorpresa dalla mamma e dal fratello. Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono sempre più vicini anche se la loro liaison non convince tutti. In nomination finiscono Beatrice, Rosy e Grecia. Lunedì 16 ottobre ci saranno nuovi ingressi nella Casa.

UNDICESIMA PUNTATA (16 OTTOBRE) Tre nuovi ingressi: Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti hanno varcato la Porta Rossa. I nuovi concorrenti porteranno scompiglio negli equilibri della Casa? Heidi riceve la visita di suo padre, molto scontento del rapporto con Varrese. La ragazza, molto turbata, prima dice di voler chiudere con Massimiliano e poi preoccupata per sua madre pensa di abbandonare il gioco. Tra Beatrice, Grecia e Rosy al televoto la preferita del pubblico è la Luzzi che poi sceglie di mandare Rosy al prossimo televoto. Insieme a lei ci saranno Grecia, Samira e Valentina.

DODICESIMA PUNTATA (19 OTTOBRE) Tra Grecia, Rosy, Samira e Valentina ad abbandonare il gioco è Samira. In nomination vanno Beatrice, con ben 9 voti, poi Grecia, Rosy, Vittorio, Giselda e Valentina.

TREDICESIMA PUNTATA (23 OTTOBRE) A otto giorni dall'addio, deciso dopo l'incontro con il padre, Heidi è tornata per raccontare per la prima volta racconta tutta la verità. Per Giuseppe e Beatrice il rapporto è sempre più in bilico: un video con dichiarazioni fatte da Garibaldi contro la Luzzi mette seriamente a rischio la loro relazione. Greta è entrata per un faccia a faccia con Mirko ma il risultato è stato tutt'altro che chiarificatore. Nel televoto tra Grecia, Valentina, Rosy, Giselda, Vittorio e Beatrice la meno votata dal pubblico è Valentina, che va così direttamente in nomination. Andrà al televoto giovedì insieme al meno votato tra Beatrice e Massimiliano.

QUATTORDICESIMA PUNTATA (26 OTTOBRE) Dopo l'incontro tra Mirko e Greta della scorsa puntata, Perla manda un video all'ex e si commuove. Tra Beatrice e Massimiliano il meno votato che lunedì rischia l'eliminazione insieme a Valentina e che quindi andrà al televoto è Varrese. Letizia invece riceve una sorpresa dal fidanzato Andrea: una lettera che però non le piace. In nomination finiscono anche Grecia, Beatrice e Giuseppe. Chi si salverà?

QUINDICESIMA PUNTATA (30 OTTOBRE) Il televoto vede protagonisti Massimiliano, Beatrice, Giuseppe, Grecia e Valentina. A uscire dalla Casa è Valentina. Fa molto discutere l’avvicinamento che c’è stato, negli ultimi giorni, tra i due antagonisti per eccellenza della Casa: Massimiliano e Beatrice. Riscoperta armonia o semplice strategia di gioco ? Grecia ha ricevuto la visita del figlio Gianfranco, che non vedeva da quattro anni. Al televoto vanno Beatrice, Fiordaliso, Alex e Giselda: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

SEDICESIMA PUNTATA (2 NOVEMBRE) Alfonso Signorini conduce una serata ricca di sorprese, come la visita della fidanzata di Ciro, e di rapporti in bilico (gli ormai ex Giuseppe e Beatrice). Fiordaliso sbotta con i concorrenti più giovani e consiglia loro, insieme a Jill, di viversi tutto con più leggerezza. Varrese racconta l'episodio che gli ha cambiato la vita: il senso di colpa per l'omicidio dello zio, che lavorava come buttafuori in discoteca. Al televoto Alex, Giampiero Mughini (per una battutaccia su Angelica), Giuseppe, Giselda e Angelica.

DICIASSETTESIMA PUNTATA (6 NOVEMBRE) A dover abbandonare definitivamente il gioco è Giselda. Giampiero e Angelica si confrontano di nuovo sul loro rapporto dopo la battutaccia. Serata speciale all’insegna di sorprese per alcuni inquilini: Mirko è molto conteso dalle donne dentro e fuori dalla Casa e riceve la visita di Greta, dopo un battibecco i due si abbracciano e si baciano. Beatrice incontra l’ex compagno e padre dei suoi figli. In nomination finiscono Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Massimiliano, Vittorio e Letizia.

DICIOTTESIMA PUNTATA (9 NOVEMBRE) Grandi sorprese per alcuni degli inquilini: Fiordaliso ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi amatissimi quattro fratelli mentre Vittorio ha ricevuto la visita inaspettata di sua madre. Paolo e Letizia vivono a velocità diverse il loro nuovo feeling. L’affollatissimo televoto con protagonisti Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio ha visto come meno votato Ciro che va così al televoto per la prossima eliminazione. Con lui Giuseppe e Jill.

DICIANNOVESIMA PUNTATA (13 NOVEMBRE) Jill Cooper è stata eliminata dal "Grande Fratello". La personal trainer e personaggio televisivo perde al televoto contro Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. La concorrente, nella casa da poco meno di un mese, deve abbandonare il reality proprio quando stava entrando nelle dinamiche del gioco. "Grazie Alfonso, davvero, questa è una cosa che capita una sola volta nella vita", con queste parole Jill Cooper ringrazia il padrone di casa per averla scelta per far parte del cast del reality.

VENTESIMA PUNTATA (16 NOVEMBRE) Una puntata ricca di colpi di scena. L'ingresso di Perla che manda all'aria la stabilità di Mirko, Giampiero Mughini si ritira e Alex Schwazer riceve il verdetto sfavorevole, che fa sfumare la sua partecipazione alle Olimpiadi 2024. A commentare le dinamiche Alfonso Signorini, insieme a Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e Rebecca Staffelli, portavoce delle opinioni del pubblico.

VENTUNESIMA PUNTATA (20 NOVEMBRE) La ventunesima puntata del "Grande Fratello" ha visto l'entrata di due nuovi concorrenti: l’attrice Sara Ricci e il campione di judo Marco Maddaloni. Durante l'appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, Alex ha deciso di rimanere nella Casa mentre Ciro ha scelto di abbandonare il gioco. Sono ufficialmente al televoto Vittorio, Angelica e Rosy.

VENTIDUESIMA PUNTATA (27 NOVEMBRE) Al centro il “love affaire” che vede protagonisti Mirko, Perla e Greta. Dopo un confronto molto sereno tra le due ragazze e un altro confronto tra Mirko e Greta, la storia tra i due può considerarsi conclusa. Forti emozioni per Rosy che ha incontrato tutta la famiglia al completo. Angelica a dover lasciare la Casa mentre si salvano Vittorio e Rosy.

VENTITREESIMA PUNTATA (2 DICEMBRE) Nella ventitreesima puntata due nuovi ingressi nella Casa: Rosanna Fratello e Greta Rossetti varcheranno la Porta Rossa. La (ex?) fidanzata di Mirko entra in gioco proprio quando sembra esserci un forte riavvicinamento tra Mirko e Perla che, nelle ultime ore, sono stati vicinissimi al bacio.