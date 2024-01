Anita e Giuseppe sono sempre stati legati da un forte legame d'affetto, fin dall'inizio di questa avventura nuova per entrambi, ma i due stanno vivendo una crisi che li ha portati ad allontanarsi l'uno dall’altra. Da una parte Anita rivendica la propria indipendenza, pur senza disdegnare le numerose attenzioni che l'amico le riserva. Ma non ama i rapporti morbosi, per questo spera che Giuseppe non voglia stare tutto il tempo solo ed esclusivamente con lei. "È troppo permaloso" lo critica parlando in giardino con Letizia, Paolo e Marco.

Anita: "Sono troppo schietta"

"Non so dire per cosa si è offeso, forse per i miei modi di rispondere troppo schietti, forse il rifiuto a seguirlo incondizionatamente. In ogni caso, non ho intenzione di litigare con lui, semplicemente lascerò che Giuseppe sbollenti la rabbia", prosegue. Il barman, infatti, secondo Anita, ha avuto una reazione esagerata e si è chiuso in sé stesso senza cercare il confronto: "Non si può essere così permalosi" sbuffa.