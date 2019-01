Golden Globe 2019, vincono "Il metodo Kominsky" e "The Americans"

Sono stati assegnati a Los Angeles i Golden Globe. Sul fronte della televisione il primo vincitore assoluto della serata è stato Michael Douglas per la serie "The Kominsky Method", che ha vinto anche il Globo per la Migliore serie brillante. "The Americans", serie sullo spionaggio sovietico negli Stati Uniti durante da Guerra Fredda, giunta alla sua ultima stagione, ha vinto il premio per la Migliore serie drammatica.