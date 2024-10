Gli allievi di "Amici 24" entrano in casetta e c'è già una sorpresa per Diego

Ai nastri di partenza di "Amici 24" sono 16 i protagonisti tra canto (con i professori Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi) e danza (con la new entry Deborah Lettieri tra i professori ad affiancare Alessandra Celentano ed Emanuel Lo) che si contenderanno la vittoria finale. Dopo aver ottenuto i banchi, gli allievi si sono sistemati nella casetta. Raggiungerla, però, non è stato facile per tutti. Il cantante di Zerbi Vybes, infatti, non è riuscito subito a trovare la strada di casa. Dopo aver vagato per salette, corridoi e aver aperto tutte le porte, in suo soccorso è arrivata la redazione. Al telefono gli hanno infatti dato le indicazioni giuste per arrivare a destinazione, ma il ragazzo non ha nascosto il suo imbarazzo: "Che figuraccia... Tutti gli altri l'avranno trovato alla prima botta".