"Tra le tante cose che mi hanno affascinato dei libri di Salvo Toscano c’è lo stile di scrittura - spiega Giuseppe Fiorello - con poche immagini stereotipate, con personaggi molto realistici... persone e non personaggi… pensando alla serie non ho visto subito il personaggio di Fabrizio per me, ho pensato prima a Roberto… Fabrizio mi somiglia di più per la parte professionale, tenta a tutti i costi di dire la verità in faccia alle persone e a personalità molto importanti. Non mi somiglia invece per l’instabilità nei rapporti intimi.